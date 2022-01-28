Почти в два раза выросло число мигрантов из других стран в Свердловской области

Количество мигрантов из других стран выросло за 11 месяцев 2021 года в 1,6 раза, по сравнению с тем же периодом 2020 года. В основном они приезжают из стран СНГ, сообщает Свердловскстат.

По информации ведомства, в 2021 году в регион прибыло 14,1 тысячи гражданина других стран, больше 13 тысяч из них приехали из стран СНГ. При этом отток составил только пять тысяч человек. В общей сложности прирост составил 9,1 тысячи человек. В 2020 году он держался на уровне 5,7 тысячи человек. В 2020 году из стран СНГ прибывало даже больше людей, но большинство из них уехали. В прошлом же году значительная часть предпочла остаться на Урале. По информации ГУ МВД России по Свердловской области, в 2021 году количество приглашений иностранцам возросло с 1,7 тысячи до 3,6 тысячи. Количество оформленных разрешений на временное проживание повысилось с 3,5 тысячи до 4,5 тысячи. На миграционный учет поставлено 288,5 тысячи человек — это почти на 80 тысяч больше прошлого года.

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