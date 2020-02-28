В Екатеринбурге компания оштрафована за разрушающийся объект культурного наследия

Прокуратура Екатеринбурга провела проверку ОАО «Уралбиофарм» на соблюдение законодательства, касающегося содержания объектов культурного наследия.

В ходе проверки установлено, что «Здание Госстраха», находящееся по переулку Банковский, 9, является объектом культурного наследия регионального значения и принадлежит ОАО «Урабиофарм». Компания в течение 15 лет не принимала мер по обеспечению сохранности объекта, что приводит к причинению ему вреда. Объект культурного наследия находится в аварийном состоянии: на его фасаде нанесены вандальные рисунки, частично разрушены стены, часть исторический оконных заполнений утрачена, а также выявлены другие нарушения целостности объекта.

В мае 2014 года Арбитражным судом Свердловской области было удовлетворено требование к ОАО «Уралбиофарм» о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, но оно не было выполнено.

В результате проверки прокуратура возбудила административное дело по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).