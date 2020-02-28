В Екатеринбурге прошла презентация обновленного проекта филармонии

Авторами была доработана концепция. В ней учли пожелания музыкантов и жителей города. К примеру, был перенесен паркинг с угла улиц Первомайской и Карла Либкнехта. Планируется размещение парковки на два уровня под землей, чтобы осталась сохраненной зеленая зона возле филармонии.

В зале появится оркестровая яма. Предложение о ее создании озвучил дирижер Валерий Гергиев во время презентации концепции в Санкт-Петербурге. Оркестровая яма даст возможность для трансформации и организации концертного исполнения вокальных произведений.

Кроме того, архитекторами было решено добавить зал-трансформер. В нем будут проводиться концерты, танцевальные представления, репетиции, шоу и мастер-классы. Согласно новому проекту, он станет третьим.

Более того были детально проработаны помещения для сотрудников филармонии, концертный зал поделили на несколько зон, проработали логистику и навигацию.