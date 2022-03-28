Банк «Открытие» обновил условия оформления льготной ипотеки

Банк «Открытие» обновил условия оформления льготной ипотеки
Банк «Открытие» обновил условия оформления льготной ипотеки
Сегодня, 16:32ОбществоФото: open.ru/
Клиенты банка «Открытия» могут подать заявку на льготное ипотечное кредитование на обновленных условиях. Заявки принимаются как дистанционно, так и в офисах финансовой организации. Заключение договоров на ипотеку станет возможным после вступления в силу постановления Правительства России — после 1 апреля.

Как пишет издание newsnn.ru, обновленные условия льготного ипотечного кредитования по государственной программе предполагают увеличение максимальной суммы на покупку жилой недвижимости. Показатель для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет до двенадцати миллионов рублей, для остальных регионов Российской Федерации — до шести миллионов рублей.

Оформить ипотеку на льготных условиях можно по программе банка «Ипотека с господдержкой» со скидкой 0,3 процентного пункта от базовой ставки с первоначальным взносом в 30 процентов.

По обновленным условиям льготного ипотечного кредитования средства предоставляются на приобретение жилой недвижимости у застройщика — как уже готовой, так и на стадии строительства. Подать заявку на льготную ипотеку может любой гражданин России, независимо от семейного статуса и социального положения. Первоначальный взнос по госпрограмме составляет 15 процентов от общей стоимости жилья. Срок погашения — до 30 лет.

Вице-президент банка «Открытие» Нина Крючкова отметила, что у клиентов финансовой организации ипотечное кредитование на льготных условиях пользуется высоким спросом, что стимулирует развитие рынка. В современных условиях госпрограмма становится еще более значимой мерой поддержки россиян.

«Несмотря на рост ставки, увеличение лимита по программе сохранит доступность ипотеки для многих заемщиков и поможет им решить свой жилищный вопрос», — говорит Крючкова. Более подробные условия получения кредита на льготных условиях можно уточнить на сайте банка. Здесь же принимаются заявки на кредитование по госпрограмме.

Банк «Открытие» входит в утвержденный Центробанком перечень системообразующих финансово-кредитных организаций РФ. Компания развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративное, инвестиционное, розничное, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА (АА (RU), «Эксперт РА» (ruAA) и НКР (АA+.ru).

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