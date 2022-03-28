Федеральный сервисный центр ГК ВСК назвали лучшим в РФ и СНГ в 2021 году

Федеральный сервисный центр ГК ВСК назвали лучшим в РФ и СНГ в 2021 году
Федеральный сервисный центр ГК ВСК назвали лучшим в РФ и СНГ в 2021 году
Сегодня, 19:00Общество
ФСЦ Группы компаний ВСК завоевал победу в конкурсе «Лучший ОЦО России и СНГ — 2021». Центр ВСК стал первым в номинации «Лучшая клиентская служба».

Премия «Лучший общий центр обслуживания России и СНГ — 2021» проводится порталом CFO Russia с 2015 года. Награждение победителей было проведено во время конференции «Общие центры обслуживания — Саммит руководителей», пишет newsnn.ru.

В финал вышли 14 ведущих российских брендов и представительств иностранных компаний. Среди них «Газпромнефть», Coca-Cola, «Магнит». Оценивало конкурсантов строгое жюри, члены которого имеют минимум 3 года стажа в должности руководителя ОЦО.

Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский поздравил коллег с заслуженной победой. Он подчеркнул, что невозможно реализовать стратегические цели компании без по-настоящему сильного центра поддержки клиентов.

Тарновский напомнил, что федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде существует уже 3 года, и сегодня он «в авангарде по стране и СНГ». Каждый месяц его сотрудники обрабатывают более 150 000 обращений, а уровень SLA составляет более 97%.

В Волгоградской области центр является крупнейшим работодателем. Он объединяет свыше 1300 сотрудников и обслуживает более 35 000 юрлиц. Оба показателя постоянно растут. Среди клиентов центра ведущие госкорпорации, крупные ретейлеры и органы самоуправления всех уровней. «Роскосмос», «Ростех», ВТБ, «Эльдорадо», Сбербанк — вот небольшая часть списка клиентов.

Напомним, конкурс «Лучший ОЦО России и СНГ» проводится с 2015 года. Участвовать в нем могут центры единого сервиса, обслуживания и другие аналогичные структуры, в том числе кол-центры компаний.

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