Федеральный сервисный центр ГК ВСК назвали лучшим в РФ и СНГ в 2021 году

Тарновский напомнил, что федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде существует уже 3 года, и сегодня он «в авангарде по стране и СНГ». Каждый месяц его сотрудники обрабатывают более 150 000 обращений, а уровень SLA составляет более 97%.