Лже-соцработникам грозит до 2 лет тюрьмы за кражи у свердловских пенсионеров

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В суд направлено уголовное дело о хищении двумя цыганками имущества и средств у пожилых граждан, которые приходили к пожилым людям и представлялись работниками соцслужб, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Женщины действовали в тандеме: проникали в квартиры пожилых людей под надуманным предлогом, после чего одна отвлекала внимание пенсионера, а вторая отыскивала ценное имущество или деньги в целях хищения.
Всего за период с января по ноябрь 2020 года злоумышленницы причинили ущерб 11 пенсионерам на общую сумму свыше 1 миллиона рублей, рассказали в ведомстве.
Уголовное дело по чч. 2, 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере) направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.
Напомним, за кражу у пожилых людей на сумму более 2,5 миллионов рублей трое обвиняемых предстанут перед судом в Нижнем Тагиле. Члены группировки в период с 2019 по 2020 год обокрали 28 пенсионеров.