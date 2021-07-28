Одному из пострадавших от рук ростовщика Александра Макаренко удалось выиграть суд

Александр Гришин, который пострадал от рук тагильского ростовщика, добился отмены судебного вердикта с вынесением нового решения. Теперь мужчина не должен выплачивать сумму, которую запрашивал через судебный иск Александр Макаренко.

О мошеннических схемах Александра Макаренко мы писали уже не раз. Одной из последних уловок ростовщика стала подмена лицевого счета банковской карты: предполагаемый обманщик имеет два банковских счета: первый указывается в договоре займа, а второй предоставляется заемщикам во время погашения задолженности. На такой прием попался и Александр Гришин. Мужчина — ветеран боевых действий занял у Макаренко 100 тысяч рублей для ремонта автомобиля, который принадлежал его жене. Заемщиком были закрыты все обязательства по задолженности перед ростовщиком, но на другой номер карты, по просьбе последнего. Через несколько месяцев Гришин получил судебный иск от Макаренко на взыскание денежных средств. Однако пострадавший смог добиться положительного исхода судебных заседаний: 30 июля суд вынес решение оставить исковое требование Макаренко к Гришину о взыскании задолженности по договору займа без удовлетворения. Мне помогла команда и я боролся за свои права, отстаивал её в суде, не сдавался, хотя многие мне говорили, что я проиграю. Одному это не под силу. Нужно объединиться с остальными пострадавшими и написать коллективное заявление,рассказал TagilCity.ru Александр Гришин. Напомним, от рук Александра Макаренко пострадал большинство. Иски приходят даже родственникам погибших поручителей. Тагильский ростовщик вновь обогащается за счет заемщиков через суды

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