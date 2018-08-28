Россети приветствуют инициативу Путина о введении эталонных энерготарифов

Глава государства заявил, что в некоторых субъектах РФ необоснованно растут тарифы на электричество, при этом полученные деньги идут не на развитие энергетической сферы региона, а на счета отдельных лиц.

В «Россетях» считают, что новая инициатива окажется полезна для всех: тарифы на электричество станут одинаковыми в соседних регионах, что повысит их привлекательность для инвесторов. Кроме того, тарифы станут более прозрачными и понятными для потребителей. Работа энергетических компаний по подаче электроэнергии будет оплачена, а средства пойдут на развитие и совершенствование мощностей.