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#домахорошо
Россети приветствуют инициативу Путина о введении эталонных энерготарифов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Россети приветствуют инициативу Путина о введении эталонных энерготарифов

Сегодня, 17:45Общество
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