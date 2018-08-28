Россети приветствуют инициативу Путина о введении эталонных энерготарифов

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово, где посетил заседание комиссии по ТЭК. Лидер страны высказал предложение об установлении эталонного принципа тарифообразования в электроэнергетике. Ранее неоднократно выступавшие с подобной инициативой «Россети» поддержали идею президента.
Глава государства заявил, что в некоторых субъектах РФ необоснованно растут тарифы на электричество, при этом полученные деньги идут не на развитие энергетической сферы региона, а на счета отдельных лиц.
В «Россетях» считают, что новая инициатива окажется полезна для всех: тарифы на электричество станут одинаковыми в соседних регионах, что повысит их привлекательность для инвесторов. Кроме того, тарифы станут более прозрачными и понятными для потребителей. Работа энергетических компаний по подаче электроэнергии будет оплачена, а средства пойдут на развитие и совершенствование мощностей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей