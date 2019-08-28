Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Также представитель Кремля подчеркнул, что обязанность следить за заработной платой врачей лежит на местных властях. Если же показатели не соблюдаются, то власти региона обязаны вмешиваться в ситуацию.
Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим,отметил Дмитрий Песков.
Также ранее стало известно, что все шесть хирургов ЦГБ №1 отозвали свои заявления об увольнении.
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