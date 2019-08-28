Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов

Также представитель Кремля подчеркнул, что обязанность следить за заработной платой врачей лежит на местных властях. Если же показатели не соблюдаются, то власти региона обязаны вмешиваться в ситуацию.

Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим,отметил Дмитрий Песков.