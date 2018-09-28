Проект легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле выполнен на 80%

Проектирование легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле идет по графику. Архитектурная и инженерная части проекта выполнены на 80%.
28 сентября администрации города прошло совещание, на котором обсуждался промежуточный этап проекта.
Специалисты, занимающиеся проектированием, провели демонстрацию электронного варианта манежа.
Проектировщики использовали BIM-технологии. Они создали компьютерную модель объекта, на которой видны все сведения о строящемся манеже.
В манеж войдут зал для занятий гимнастикой, скалодром, трибуны, которые могут трансформироваться.
Осталось закончить проект, выйти на экспертизу, получить заключительное ее решение, и начать бороться за финансирование. Для этого есть все, начиная от поручения президента Владимира Путина до желания тагильчан иметь в городе современный объект спорта, продолжил Владислав Пинаев.
По словам Владислава Пинаева, необходимо продумать варианты благоустройства прилегающей к будущему манежу территории, в том числе Кургану памяти, пишет «Тагильский рабочий».