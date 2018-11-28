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Врач из Екатеринбурга подделал документы о диспансеризации для получения премии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Judge 1587300 1920

Врач из Екатеринбурга подделал документы о диспансеризации для получения премии

Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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