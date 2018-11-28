Врач из Екатеринбурга подделал документы о диспансеризации для получения премии
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге 33 врач-терапевт обвиняется в 13 эпизодах подделки документов о диспансеризации.
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В 2017 году врач вносил сведения в документы о том, что пациенты прошли диспансеризацию. При проверке было выявлено, что эти 13 человек не проходили процедуру.
Медработник раскаялся в содеянном и объяснил, что за количественные показатели ему полагалась премия.
СКР внес ходатайство о назначении подсудимому штрафа в качестве наказания, в виду того, что врач впервые совершил противоправное деяние и возместил причинённый ущерб.
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