На горе Белой под Нижним Тагилом появится первый на Урале родельбан

Инициатива установить родельбан принадлежит одному из инвесторов кластера. Подобные аттракционы сейчас есть только в Сочи и Красноярске.

В настоящий момент ведется поиск средств на строительство, на реализацию проекта потребуется порядка 150 миллионов рублей. Построен объект будет после 2020 года, когда земля под туркластером перейдет из федеральной собственности в областную.