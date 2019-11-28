На горе Белой под Нижним Тагилом появится первый на Урале родельбан
Сегодня, 09:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Первый на Урале родельбан (аттракцион для экстремального спуска с горы на тележках) появится на ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом, пишет ТАСС со ссылкой на директора кластера Леонида Гункевича.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инициатива установить родельбан принадлежит одному из инвесторов кластера. Подобные аттракционы сейчас есть только в Сочи и Красноярске.
В настоящий момент ведется поиск средств на строительство, на реализацию проекта потребуется порядка 150 миллионов рублей. Построен объект будет после 2020 года, когда земля под туркластером перейдет из федеральной собственности в областную.
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