«Рифей» заплатит 129 миллионов рублей за транспортировку ТКО в Нижнем Тагиле
22 ноября компания «Рифей» разместила закупку на поиск подрядчика для выполнения услуг по транспортированию ТКО в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Начальная стоимость контракта — 128,8 миллиона рублей.
В стоимость контракта входит масса ТКО, топливо, смазочные материалы, расходы на оплату труда, страховые взносы, амортизация, затраты на ТО и ТР, резерв на капитальный ремонт, затраты на шины, автомойка, ОСАГО, предрейсовые осмотры, транспортный налог, затраты на спецодежду. Планируется транспортировка 80 759,56 тонн отходов.
Подрядчик будет оказывать услуги в период с 1 февраля 2020 года по 30 июня 2021 года.
Дата окончания подачи заявок — 2 декабря. Итоги подведут 18 декабря.
В пресс-службе компании «Рифей» рассказали TagilCity.ru, что в этом году подрядчиками на территории Нижнего Тагила выступают три компании.
Подрядчиками в Нижнем Тагиле на 2019 год выбраны ООО «Элис», ООО «ТагилСпецТранс», ООО «Экосервис», сообщили в пресс-службе регоператора.
Отметим, что по Тагилстроевскому и Ленинскому району конкурсные процедуры по выбору подрядчика на транспортировку ТКО проводились в июне 2019 года.