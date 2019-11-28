«Рифей» заплатит 129 миллионов рублей за транспортировку ТКО в Нижнем Тагиле

В стоимость контракта входит масса ТКО, топливо, смазочные материалы, расходы на оплату труда, страховые взносы, амортизация, затраты на ТО и ТР, резерв на капитальный ремонт, затраты на шины, автомойка, ОСАГО, предрейсовые осмотры, транспортный налог, затраты на спецодежду. Планируется транспортировка 80 759,56 тонн отходов.

Подрядчик будет оказывать услуги в период с 1 февраля 2020 года по 30 июня 2021 года.

Дата окончания подачи заявок — 2 декабря. Итоги подведут 18 декабря.

В пресс-службе компании «Рифей» рассказали TagilCity.ru, что в этом году подрядчиками на территории Нижнего Тагила выступают три компании.

Подрядчиками в Нижнем Тагиле на 2019 год выбраны ООО «Элис», ООО «ТагилСпецТранс», ООО «Экосервис», сообщили в пресс-службе регоператора.