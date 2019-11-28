Роман Василенко: жилищный кооператив - касса взаимопомощи

По словам председателя правления жилищного кооператива «Бест Вей», доктора экономических наук Романа Василенко, кооперативы помогают тем людям, которые не могут обзавестись квартирой из-за невозможности получить или позволить себе ипотечный кредит. В число таких граждан входят, например, студенты и выпускники высших учебных заведений без опыта работы. У данной категории россиян официальные зарплаты не очень большие. Поэтому они не могут рассчитывать на получение ипотеки в банке.

Основным достоинство кооператива является то, что он не коммерческая структура. Именно это отличает кооперативы от банков выдающих кредиты, информируют «Новые известия».

Кооператив очень похож на кассу взаимопомощи. Организация объединяет людей нуждающихся в жилье. Граждане помогают друг другу приобрести жилье по номиналу. Примечательно, что кооператив не берет процент за предоставление своих денег. Он не дает средства в кредит и сам не привлекает кредитов, подчеркнул Василенко.

Покупая квартиру через жилищный кооператив, пайщик должен оплатить лишь небольшой вступительный и членский взносы. Последние тратятся на организацию работы кооператива. Долг нужно вернуть не позднее чем через 10 лет. Общая сумма невозвратных взносов (первоначальный вступительный взнос и ежемесячный членский взнос) за это время приблизится к отметке 400 000 рублей вне зависимости от цены жилья. Чем раньше пайщик рассчитается с кооперативом, тем меньшую сумму он заплатит по членским взносам.

Покупая жилье для пайщика кооператив ничем не рискует. Приобретенная квартира находится в собственности кооператива до тех пор, пока пайщик не погасит задолженность. Таким образом, сама недвижимость выступает гарантией выполнения всех финансовых обязательств.

Чтобы купить жилье с помощью жилищного кооператива пайщику необходимо внести первоначальный взнос в размере 35% от стоимости квартиры. Остальные средства добавит кооператив. Когда пайщик внесет деньги, кооператив тут же поставит его на очередь на покупку жилья. Кооператив приобретет квартиру, как только в паевом фонде появится нужная сумма. В разных кооперативах скорость очереди своя. При этом в крупных ЖК эта процедура длится не дольше одного года.

По мнению депутата Государственной думы Российской Федерации Сергея Крючека, модель межрегионального кооператива, который покупает готовое жилье, довольно перспективна.