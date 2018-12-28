Экс-глава ОП №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер возглавил ОМВД Кировограда
Сегодня, 19:03ОбществоФото: maxpixel.net
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Бывший начальник отдела полиции №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер, который был понижен в должности после смерти Станислава Головко, возглавил ОМВД Кировграда.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бывший начальник отдела полиции №17 в Нижнем Тагиле Эдуард Губер назначен главой ОМВД Кировграда, сообщают «Вечерние Ведомости».
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Напомним, в октябре 2017 года после задержания в ОП №17 от черепно-мозговой травмы скончался Станислав Головко. Трое оперативников отдела были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. Руководитель отдела Эдуард Губер был понижен в должности, экс-начальник перевелся в городское УВД.
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