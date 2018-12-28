Горки и аттракционы: ледовый городок на Вые в Нижнем Тагиле открылся 28 декабря

На площади у ДК «Юбилейный» установлена горка с двумя скатами – для малышей и ребят постарше.

Помимо этого, там разместились несколько аттракционов, среди которых – карусель-ромашка и паровозик.

Ледовый городок установлен по инициативе главы города Владислава Пинаева, к которому с просьбами обратились жители района.

Средства выделены из бюджета города по поручению Владислава Юрьевича. Городок будет работать все праздничные каникулы,сказал редакции TagilCity.ru глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

Жители микрорайона сообщили, что хотели бы видеть ледовый городок на Вые каждый Новый год.

Ледовый городок у «Юбилейного» - это традиция десятилетий, еще 25 лет назад я в детстве тут с горок каталась, а в 2014 году перестали тут городок ставить, а мы очень хотим. Еще бы елку, как раньше. А так – здорово, дети рады очень,сказала жительница района.

2 Сотни жителей собрались на открытие главной ёлки Нижнего Тагила и лазерное шоу Фото 28 декабря в 18:00 на Театральной площади в Нижнем Тагиле состоялось открытие ледового городка, на котором собрались более 100 горожан.