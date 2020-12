«Будет суд»: тагильский продюсер ответил на обвинения тик-токеров в домогательствах

Продюсер Александр Исамбаев из Нижнего Тагила ответил на обвинения тик-токеров, которые рассказали, что до них домогались в тик-ток доме «Lemonad House».

По словам мужчины, снимая второй выпуск, они с командой поняли, что нет необходимости выпускать ответ на «очевидно провокационные и лживые» обвинения. Чтобы восстановить реальную картину событий, Исамбаев призвал обвинивших его тик-токеров выйти на прямой контакт. Я готов встретиться с вами в любое время, в любом месте, где мы на камеру расставим все точки над «i». Мне нечего скрывать, и я полностью открыт для публичного диалога. Будет суд. Это уже уголовная ответственность,на YouTube-канале «Lemonad House» рассказал Александр Исамбаев. Продюсер объявил, что будет ждать ответа в течение двух дней. Напомним, вчера стало известно, что юные тик-токеры рассказали о сексуальных домогательствах в тик-ток доме «Lemonad House». Пожаловались на Исамбаева блогеры, среди которых есть несовершеннолетние. Сам продюсер в телефонном разговоре с ведущей YouTube-канала «Пушка», на котором было опубликовано расследование, опроверг все обвинения. Продюсера из Нижнего Тагила обвиняют в домогательствах до блогеров в тик-ток доме

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter