«Будет суд»: тагильский продюсер ответил на обвинения тик-токеров в домогательствах

Я готов встретиться с вами в любое время, в любом месте, где мы на камеру расставим все точки над «i». Мне нечего скрывать, и я полностью открыт для публичного диалога. Будет суд. Это уже уголовная ответственность,на YouTube-канале «Lemonad House» рассказал Александр Исамбаев.