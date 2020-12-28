«Будет суд»: тагильский продюсер ответил на обвинения тик-токеров в домогательствах

По словам мужчины, снимая второй выпуск, они с командой поняли, что нет необходимости выпускать ответ на «очевидно провокационные и лживые» обвинения. Чтобы восстановить реальную картину событий, Исамбаев призвал обвинивших его тик-токеров выйти на прямой контакт.
Я готов встретиться с вами в любое время, в любом месте, где мы на камеру расставим все точки над «i». Мне нечего скрывать, и я полностью открыт для публичного диалога. Будет суд. Это уже уголовная ответственность,на YouTube-канале «Lemonad House» рассказал Александр Исамбаев.
Продюсер объявил, что будет ждать ответа в течение двух дней.
Напомним, вчера стало известно, что юные тик-токеры рассказали о сексуальных домогательствах в тик-ток доме «Lemonad House». Пожаловались на Исамбаева блогеры, среди которых есть несовершеннолетние. Сам продюсер в телефонном разговоре с ведущей YouTube-канала «Пушка», на котором было опубликовано расследование, опроверг все обвинения.