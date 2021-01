В Нижнем Тагиле из-за коронавируса перенесли ежегодный туристический поход с фонариками «Тагильский светлячок», сообщает пресс-служба Центра развития туризма.

Поход перенесен на неопределенный срок в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщается в группе центра во «Вконтакте». Напомним, «Тагильский светлячок» проходит в первую субботу февраля уже семь лет. Туристы «вооружаются» фонариками и идут по улицам города. На восьмом мероприятии планировался поход от ж/д вокзала до здания НТГМК. В Нижнем Тагиле пройдет ежегодный краеведческий поход «Тагильский светлячок»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter