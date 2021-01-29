В Нижнем Тагиле найден подрядчик по отлову бездомных собак

В Нижнем Тагиле найден подрядчик по отлову бездомных собак

Сегодня, 12:21ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Администрация Нижнего Тагила нашла подрядчика для отлова бездомных собак.

Мэрия объявила тендер на поиск организации по отлову, но на него никто не заявился. Тогда сотрудники муниципалитета самостоятельно провели анализ рынка данных услуг в Свердловской области и нашли фирму, готовую заключить контракт на сумму 600 тысяч рублей.

В администрации отметили, что норматив на отлов, содержание и прочие расходы по одному животному составляет 3,5 тысячи рублей.

Договорные отношения еще не оформлены. Обращения по инцидентам от тагильчан принимают администрации районов.

Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал, что рассмотрит вопрос строительства питомника для содержания бездомных животных в городе. По предварительной информации, на постройку уйдет свыше 100 миллионов рублей. Администрация подсчитывает технические и экономические стороны вопроса.

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