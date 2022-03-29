Об увольнении из-за отказа следить за соцсетями учеников рассказала учитель из Ревды

Учителю средней школы № 10 в Ревде Наталье Александровой пришлось уволиться. Директор школы, по ее словам, требовала следить за соцсетями учеников, но преподаватель отказалась это делать.

Она показала цифровую копию положения о мониторинге аккаунтов. Согласно ему, преподаватель должен вести отчетность о том, подписываются ли дети на противоправный контент, отрицают ли семейные ценности. По словам Натальи, она уволена с «черной меткой» после окончания срока действия договора. Также руководство обратилось в полицию и прокуратуру, указав, что учитель является экстремистом, так как от мониторинга отказывается. Женщина рассказывает, что родители уже обратились к директору школы с просьбой отказаться от просмотра соцсетей, чтобы права их детей не нарушались. Директор школы отказалась от комментариев, но уточнила, что преподаватель в школе замещала учителя, находящегося в декрете, пишет Е1.

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