Об увольнении из-за отказа следить за соцсетями учеников рассказала учитель из Ревды

Об увольнении из-за отказа следить за соцсетями учеников рассказала учитель из Ревды
Об увольнении из-за отказа следить за соцсетями учеников рассказала учитель из Ревды
Сегодня, 08:59ОбществоФото: 1MI
Учителю средней школы № 10 в Ревде Наталье Александровой пришлось уволиться. Директор школы, по ее словам, требовала следить за соцсетями учеников, но преподаватель отказалась это делать. 

Она показала цифровую копию положения о мониторинге аккаунтов. Согласно ему, преподаватель должен вести отчетность о том, подписываются ли дети на противоправный контент, отрицают ли семейные ценности.

По словам Натальи, она уволена с «черной меткой» после окончания срока действия договора. Также руководство обратилось в полицию и прокуратуру, указав, что учитель является экстремистом, так как от мониторинга отказывается. Женщина рассказывает, что родители уже обратились к директору школы с просьбой отказаться от просмотра соцсетей, чтобы права их детей не нарушались.

Директор школы отказалась от комментариев, но уточнила, что преподаватель в школе замещала учителя, находящегося в декрете, пишет Е1.

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