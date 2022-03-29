Онколога и майора в отставке подозревают в изнасиловании девочки в Екатеринбурге

Онколога и майора в отставке подозревают в изнасиловании девочки в Екатеринбурге
Онколога и майора в отставке подозревают в изнасиловании девочки в Екатеринбурге
Сегодня, 14:37ОбществоФото: 1MI
Следственный комитет в Екатеринбурге возбудил два уголовных дела в отношении троих мужчин, подозреваемых в изнасиловании 15-летней ученицы коррекционной школы.

Речь идет о 39-летнем враче-онкологе, майоре в отставке, а также 40-летней женщине. На данный момент дела расследуются по статьям об изнасиловании и насильственных действиях.

Все трое задержаны в ночь на 26 марта. Накануне девочка познакомилась с ними в Telegram. Встретиться компания решила для употребления наркотиков. Школьница приехала на улицу Союзная, где ее ждали.

Уже в первом часу ночи девочка выбежала из квартиры и попросила о помощи случайного прохожего. Он вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали участников посиделок за употребление наркотиков и провели обыски.

Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело за «Изнасилование», пишет «КП-Екатеринбург».

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