Пермская ЦБК заключила договор с компанией из КНР на поставку ролевой продукции

ПЦБК уже поставила первую партию бумаги для гофрирования (Fluting) и картона для плоских слоев гофрокартона (тестлайнер Imitation kraft) и готовит к отправке вторую.
Как сообщает издание Properm.ru, одним из главных брендов компании ПЦБК является бумага для гофрирования (флютинг), которая производится из первичной целлюлозы. Она обладает рядом отличительных особенностей, в том числе отличными физико-механическими свойствами и более низкой стоимостью в сравнении с флютингом, который производится из древесины хвойных пород. Картон для плоских слоев гофрокартона Imitation kraft внешне схож с целлюлозным картоном, который стоит дороже, также он не имеет вкраплений. Кроме этого, тестлайнер больше подходит для нанесения печати. Дистрибьюторская компания «Юнь Чоу» АРВМ будет продвигать, размещать и продавать экологически чистую продукцию Пермской целлюлозно-бумажной компании на территории всей КНР, в том числе через интернет.
«На нашу качественную продукцию высокий спрос внутри России, но мы также ориентированы на экспортные поставки, выходим на новые рынки сбыта. Ключевые инвестпроекты предприятия отвечают растущим потребностям наших клиентов», — заявил Юрий Марков, генеральный директор ГП «ПЦБК».
На сегодняшний день Пермская целлюлозно-бумажная компания работает в стандартном режиме. Наращивание объемов производства достигается путем полного цикла. Поставка продукции компании осуществляется не только на территории России, но также в зарубежные государства: страны СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.
Группа предприятий «ПЦБК» заинтересована в заключении новых соглашений. Компания взаимодействует с китайской промышленно-торговой компанией «Юнь Чоу» АРВМ по поставке оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности. Дистрибьютор уже закупил и доставил двухдисковые мельницы участка размола целлюлозы, оборудование для сортировки и валы для картоно- и бумагоделательных машин.
Депутат Законодательного собрания, руководитель рабочей группы по развитию экспортного потенциала Пермского края при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Александр Бойченко отметил, что КНР является одним из мировых лидеров по производству и потреблению продукции, выпускаемой ЦБП. Тем не менее производимой в стране продукции не хватает, чтобы полностью покрыть потребности рынка. По этой причине КНР импортирует данный товар.
«Здорово, что пермское предприятие стало поставщиком продукции в КНР», — отметил Александр Бойченко.