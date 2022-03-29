Пермская ЦБК заключила договор с компанией из КНР на поставку ролевой продукции

Как сообщает издание Properm.ru, одним из главных брендов компании ПЦБК является бумага для гофрирования (флютинг), которая производится из первичной целлюлозы. Она обладает рядом отличительных особенностей, в том числе отличными физико-механическими свойствами и более низкой стоимостью в сравнении с флютингом, который производится из древесины хвойных пород. Картон для плоских слоев гофрокартона Imitation kraft внешне схож с целлюлозным картоном, который стоит дороже, также он не имеет вкраплений. Кроме этого, тестлайнер больше подходит для нанесения печати. Дистрибьюторская компания «Юнь Чоу» АРВМ будет продвигать, размещать и продавать экологически чистую продукцию Пермской целлюлозно-бумажной компании на территории всей КНР, в том числе через интернет.