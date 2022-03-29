РЭО стал первой структурой с ESG-рейтингом среди публично-правовых компаний РФ

Российский экологический оператор получил рейтинг ESG-II(с), сообщили представители авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА». Это говорит об очень высокой степени соблюдения интересов в сфере устойчивого развития в процессе принятия важных решений.

По данным сайта…, прогноз по данному рейтингу специалисты назвали стабильным, пишут vedomosti.ru. Из заявления главы РЭО Дениса Буцаева следует, что в последнее время оператор предпринял очень много усилий не только для собственного устойчивого развития, но и отрасли в целом. В прошлом году РЭО зарегистрировал программу облигаций на сумму в 100 миллиардов рублей. В результате у публично-правовой компании появилась возможность выпускать так называемые зеленые облигации. «Средства пойдут на строительство новых объектов обращения с ТКО и модернизацию существующих, что скажется положительно на окружающей среде и социуме, а также снизит полигонное размещение ТКО», - проинформировал Буцаев. В предварительный перечень наиболее перспективных проектов на текущий год вошли объекты, расположенные в следующих регионах страны: Татарстан, Якутия, Тульская, Свердловская, Нижегородская, Кемеровская области и Подмосковье. Глава РЭО акцентировал внимание на том, что речь идет в данном случае не просто о высоком рейтинге компании, но и о чрезвычайно высоком рейтинге всей сферы обращения с отходами, курируемой вице-премьером Викторией Абрамченко. Буцаев заявил, что благодаря столь высокой оценке авторитетного агентства «Эксперт РА» можно еще более активно привлекать средства для финансирования новых проектов. Замглавы по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, в свою очередь, констатировал, что в 2021 году на сумму в 6,2 миллиарда была профинансирована реализация пяти проектов на территориях трех российских субъектов. Деньги выделили следующим обществам с ограниченной ответственностью: «Регион-Комфорт», «ЭкоЛайн-ВторПласт», «Комбинат», «ЭкоРесурсПоволжье» и «КПО Нева». Минимальная доля утилизации на новых объектах с учетом вторичных материальных ресурсов достигла 50 процентов. Среднее значение составляет на данный момент 69 процентов. По словам Королева, РЭО выкупил облигации «ЭкоЛайн-ВторПласта» на сумму два миллиарда рублей. Средства были направлены на возведение крупнейшего в стране предприятия, специализирующегося на переработке пластика. «Этот выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1587», — проинформировал Королев. Председатель экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светлана Бик заявила, что присвоение оператору ESG-рейтинга является важнейшей вехой в развитии сферы с опорой, прежде всего, на социально-экологические приоритеты. Рейтинг, присвоенный одним из ведущих независимых рейтинговых агентств, только подтверждает, что стратегия и практика инвестиций РЭО находятся в полном соответствии со всеми принципами устойчивого развития и документацией, регламентирующей процесс, резюмировала Светлана Бик.

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