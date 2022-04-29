В Талице осудят за мошенничество сотрудников салона сотовой связи

Как сообщает «КП-Екатеринбург», летом прошлого года директор салона сотовой связи помогал местному жителю с покупкой трех телефонов на общую сумму 85 тысяч рублей.
Однако обвиняемый использовал документы клиента чтобы оформить кредит, а купленные на эти деньги телефоны забрал себе.
Двое других обвиняемых, работавшие в том же салоне в тот же период, при оформлении кредитов на телефоны для двух клиенток включили в перечень смарт-часы. При этом женщины не собирались их покупать.
Воспользовавшись невнимательностью клиенток, они забрали оплаченные за чужой счет часы. Один из продавцов также украл часть денег, внесенных женщиной в качестве первого взноса по кредиту. При этом одной жертв мошенников стала пожилая женщина, которая одна воспитывает внучку.