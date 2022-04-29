В Талице осудят за мошенничество сотрудников салона сотовой связи

Перед судом в городе Талице Свердловской области предстанут директор и двое сотрудников салона сотовой связи, которых обвиняют в мошенничестве и краже.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», летом прошлого года директор салона сотовой связи помогал местному жителю с покупкой трех телефонов на общую сумму 85 тысяч рублей. Однако обвиняемый использовал документы клиента чтобы оформить кредит, а купленные на эти деньги телефоны забрал себе. Двое других обвиняемых, работавшие в том же салоне в тот же период, при оформлении кредитов на телефоны для двух клиенток включили в перечень смарт-часы. При этом женщины не собирались их покупать. Воспользовавшись невнимательностью клиенток, они забрали оплаченные за чужой счет часы. Один из продавцов также украл часть денег, внесенных женщиной в качестве первого взноса по кредиту. При этом одной жертв мошенников стала пожилая женщина, которая одна воспитывает внучку.

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