В Челябинске жители возмутились рекламой пивного ларька. Владельцы заведения предлагали выиграть призы за покупку от 500 рублей до 1 июня.

Челябинцев возмутила реклама алкоголя ко Дню защиты детей. Дело в том, что один из алкомаркетов организовал маркетинговую акцию к данному празднику, пишет Ура.ру. Пивной магазин, находящийся в Ленинском районе, решил разыграть среди своих клиентов призы. Посетив заведение и совершив покупку на сумму от 500 рублей, можно выиграть автомобильный регистратор. Розыгрыш состоится 1 июня,сказано в сообщении организаторов. Некоторые местные жители посчитали данную рекламу неуместной в контексте праздника для детей.

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