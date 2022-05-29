Челябинцев возмутила реклама алкоголя ко Дню защиты детей. Дело в том, что один из алкомаркетов организовал маркетинговую акцию к данному празднику, пишет Ура.ру.
Пивной магазин, находящийся в Ленинском районе, решил разыграть среди своих клиентов призы.
Посетив заведение и совершив покупку на сумму от 500 рублей, можно выиграть автомобильный регистратор. Розыгрыш состоится 1 июня,сказано в сообщении организаторов.
Некоторые местные жители посчитали данную рекламу неуместной в контексте праздника для детей.