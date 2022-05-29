Челябинцев возмутила реклама алкоголя ко Дню защиты детей

Челябинцев возмутила реклама алкоголя ко Дню защиты детей
Челябинцев возмутила реклама алкоголя ко Дню защиты детей
Сегодня, 14:30ОбществоФото: pixabay.com
В Челябинске жители возмутились рекламой пивного ларька. Владельцы заведения предлагали выиграть призы за покупку от 500 рублей до 1 июня.

Челябинцев возмутила реклама алкоголя ко Дню защиты детей. Дело в том, что один из алкомаркетов организовал маркетинговую акцию к данному празднику, пишет Ура.ру.

Пивной магазин, находящийся в Ленинском районе, решил разыграть среди своих клиентов призы.

Посетив заведение и совершив покупку на сумму от 500 рублей, можно выиграть автомобильный регистратор. Розыгрыш состоится 1 июня,сказано в сообщении организаторов.

Некоторые местные жители посчитали данную рекламу неуместной в контексте праздника для детей.

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