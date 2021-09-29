Ученые: Человечеству из-за климата через 500 лет может грозить вымирание

Ученые: Человечеству из-за климата через 500 лет может грозить вымирание
Ученые: Человечеству из-за климата через 500 лет может грозить вымирание
Сегодня, 19:22ОбществоФото: pxhere.com
В связи с глобальным потеплением через 500 лет Земля может стать непригодной для проживания. В худшем варианте развития событий люди вымрут как биологический вид.

По информации Wiley, канадские и британские исследователи изучили документы о климатических стратегиях, представленные ООН. По мнению специалистов, рекомендации приложить больше усилий в борьбе с увеличением глобальной средней температуры, опубликованные в документе, мягкие и не рассчитаны на долгосрочные риски. Об этом пишет 360tv.ru.

Ученые считают: события могут развиваться в трех вариантах. В худшем человечество как биологический вид вымрет примерно через полмиллиона лет. Это случится, если люди не сделают выводов.

Основа теории ученых заключается в том, что на некоторых участках Земли не удастся жить из-за глобального потепления, в частности, на Аравийском полуострове и в Северной Африке.

В связи с нехваткой плодородных земель люди столкнутся с дефицитом множества сельскохозяйственных культур, например, пшеницей и картофелем. Чтобы спасти Землю, говорят исследователи, всем странам нужно объединить силы.

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