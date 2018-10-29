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Упала и сломала ногу: тагильчанка запнулась в темноте о бордюр въезда в ТЦ «Экстрим»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Упала и сломала ногу: тагильчанка запнулась в темноте о бордюр въезда в ТЦ «Экстрим»

Сегодня, 17:31ОбществоФото: mstrok.ru
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