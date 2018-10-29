Упала и сломала ногу: тагильчанка запнулась в темноте о бордюр въезда в ТЦ «Экстрим»

Пострадавшая шла в темноте и, приняв въезд в подземный бокс магазина за бордюр, хотела его перешагнуть, в результате чего упала вниз. После падения Лариса вызвала скорую помощь, во время ожидания успела выползти на тротуар. После прибытия, медики госпитализировали потерпевшую в Демидовскую больницу.

Пострадавшая обратилась с жалобой в Роспотребнадзор, но ей не предоставили информацию о владельце торгового предприятия. После чего она обратилась в прокуратуру. По словам Ларисы, на том месте, где случилось происшествие, не работает фонарь, ограждения отсутствуют и могут быть еще пострадавшие пишет АН «Между строк».