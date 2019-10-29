В Екатеринбурге один из депутатов гордумы подозревается в уклонении от армии
Сегодня, 17:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Свердловской области проверила информацию о возможном уклонении от службы в армии одним из депутатов Екатеринбургской гордумы. Речь идёт об Андрее Пирожкове, сообщает пресс-служба ведомства.
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В ходе прокурорской проверки установлены обстоятельства, которые указывают на вероятность того, что Пирожков уклонился от призыва в армии. По результатам этой информации областная призывная комиссия отменила решение районной комиссии об освобождении депутата от службы.
Прокуратура поручила военному комиссару обеспечить Пирожкову вызов на прохождение военной службы.
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