Андрей Свинаренко: Российская наноиндустрия растет

В начале конференции эксперты подняли проблематику инновационных компаний, уровень развития которых не позволяет им достичь планки “единорога”, передает Newsnn.ru.

Глава Фонда содействия инновациям Сергей Поляков считает, что подняться выше среднего уровня российским инновационным стартапам мешают несколько моментов. Это стремление разработчиков самим монетизировать свои технологии. Потом проблемы тонкого внутреннего рынка, на котором авторы идей должны бороться с импортными разработками. И наконец, низкая мотивация молодых компаний выйти на зарубежного потребителя.

Вместе с тем, гендиректор «Сколково — Венчурные инвестиции» Владимир Сакович напомнил, что венчурному рынку России не больше порядка десяти лет. Он отметил, что в ближайшее время следует ожидать качественную трансформацию стартапов, после которой слабые компании отпадут, а успешные проекты будут развиваться гораздо интенсивнее.

Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко уверен, что недостаток доверия между компаниями, институтами развития и крупными игроками на рынке является главной проблемой инновационного бизнеса. Руководитель фонда считает, что успехи венчурного стартапа зависят от экономической эффективности решений.