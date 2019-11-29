ГК "Россети" нарастила объем выручки на 20 млрд рублей

Как пишут «Новые известия», чистая прибыль «Россетей» за январь-сентябрь превысила 97 млрд рублей, что на 6,8% больше, чем за первые три квартала 2018 года. Показатель выручки вырос на 20 млрд, достигнув отметки в 734,2 млрд рублей. Прибыль до вычета налогов и других обязательных платежей выросла на 9,9%, превысив сумму в 244 млрд рублей. Одновременно компании удалось сократить свой совокупный долг на 11,5%.