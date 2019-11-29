Компания из Италии поможет запустить новое производство в Ростовской области

Губернатор Василий Голубев возглавил делегацию донского региона, в составе которой были представители деловых кругов, образовательно-культурных учреждений, пишет newstracker.ru.

Итогом одной из встреч стало соглашение о сотрудничестве между холдингом “Форте” и итальянской компанией S.A.I.P, в рамках которого в регионе будет запущен завод по изготовлению насосов. Кроме того, запланированы поставки итальянской компанией техники для старта в Ростовской области нового производства. Сумма инвестиций по условиям соглашения преодолеет порог в 40 миллионов евро.

По словам руководителя холдинга «Форте» Александра Денисова, его компания уже располагает необходимым участком в окрестностях города Азова, площадь производственных активов превысит 100 тысяч квадратных метров: они будут оснащены в соответствии с целью: выпуск разнообразной номенклатуры насосов. Открытие запланировано на начало весны 2020 года, а примерно через полтора года производство будет запущено. Как уверяет глава холдинга, завод обеспечит работой более 700 человек.

Глава Ростовской области Василий Голубев убежден в конкретности договоренностей а также в том, что они будут воплощены в жизнь почти сразу после подписания. Голубев отметил тщательную проработку соглашений еще на подготовительном этапе бизнес-миссии в Милан.

В Ростовской области уже успешно воплощены совместные производственные российско-итальянские проекты в сфере ветроэнергетики, топливном секторе.

При этом, структура российского холдинга «Форте» состоит из лидеров отечественного рынка радиаторов, торговой компании Forte Home GmbH, а также фирмы Forte Klima GmbH, специализирующейся на реализации кухонной и климатической техники. Объемы продаж последней каждый год повышаются свыше чем на пятьдесят процентов.