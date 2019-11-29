После сноса мечети в Екатеринбурге мусульмане молятся на снегу

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После сноса мечети в Екатеринбурге мусульмане молятся на улице. Тем, кому не хватает ковров, снимают куртки и бросают их под ноги, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Один из прихожан рассказал, что после сноса мечети «Нур-Усман» мусульмане ходят молиться в ближайшую мечеть «Абу-Ханифа». По словам мужчины, вместительность здания – 800 человек, а приходит около 2000 человек.
Некоторым даже не хватает ковров, они просто бросают свои куртки под ноги и молятся так, рассказал прихожанин.
Мечеть «Нур-Усман» снесли в ноябре 2019 года. Она попала на территорию, где будет построена новая ледовая арена. Новую мечеть построят на Старой Сортировке.
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