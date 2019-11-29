После сноса мечети в Екатеринбурге мусульмане молятся на снегу

Один из прихожан рассказал, что после сноса мечети «Нур-Усман» мусульмане ходят молиться в ближайшую мечеть «Абу-Ханифа». По словам мужчины, вместительность здания – 800 человек, а приходит около 2000 человек.

Некоторым даже не хватает ковров, они просто бросают свои куртки под ноги и молятся так, рассказал прихожанин.