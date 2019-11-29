В Екатеринбурге к делу экс-судьи Арбитражного суда был приобщен прогноз погоды

Как рассказал сам Гаврюшин, ответ Уральского гидрометцентра на запрос ставит под сомнение достоверность видеозаписи, которая, как заявляют следователи, сделана 6 апреля 2018 года, потому что на ней мокрого снега нет.

Я полагаю, что документ опровергает факт видеозаписи, сказал он.

Сама запись была продемонстрирована в процессе. В ней три видеоролика: на первом Гаврюшин садится в свой автомобиль, на втором он выходит из него, а на третьем — из припаркованного в другом месте того же авто выходит сын экс-судьи Андрей, который уже был судим за посредничество в передаче взятки. По данным обвинения, в тот момент в автомобиле состоялась встреча отца, сына и представителя ПИИ ГЕО Андрея Мурашко, на которой они обсудили размер взятки.

Гаврюшин выразил протест и попросил признать видео и аудио, полученные в ходе оперативной работы недопустимыми доказательствами, так как сами мероприятия, по его словам — незаконны. В тот момент он еще находится на должности судьи, а потому следственные действия должны быть регламентированы и совершаться только с разрешения Высшей квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела. Суд отказался принимать протест, пояснив, что доводы будут учтены при вынесении приговора.

Также на заседании были допрошены эксперты СУ СКР по Свердловской области, которые проводили лингвистическую и фоноскопическую экспертизы оперативных записей. Допрос был инициирован гособвинителем.

На этом стадия судебного следствия завершилась. На третье декабря назначены прения сторон. Сначала итог исследования материалов уголовного дела подведет представитель прокуратуры. Также он озвучит предлагаемое наказание для Гаврюшина.