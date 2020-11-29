Медики скорой помощи из Нижнего Тагила создали петицию против аутсорсинга

Напомним, 27 ноября сотрудники скорой медицинской помощи записали видео, в котором просили жителей поддержать их, и высказывались против передачи автопарка в частные руки. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ответ на запись сообщил, что власти готовы обсудить все вопросы, которые зададут медики из Нижнего Тагила.