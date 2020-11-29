Медики скорой помощи из Нижнего Тагила создали петицию против аутсорсинга

Медики скорой помощи из Нижнего Тагила создали петицию против аутсорсинга

Сегодня, 15:52ОбществоPhoto: фото из петиции во "Вконтакте"
Медики из Нижнего Тагила создали петицию против передачи скорой помощи на аутсорсинг. На текущий момент ее уже поддержал 1841 человек.

28 ноября документ разместили в соцсети «ВКонтакте». В нем медики, опираясь на подобный опыт в других городах, просят поддержать водителей скорой помощи в этой ситуации.

Петицию создали, для того, чтобы привлечь как можно большее внимание людей к нашей проблеме. По количеству подписавшихся будем решать вопрос, что дальше делать,сообщила TagilCity.ru автор петиции Елена Пешкова.

Напомним, 27 ноября сотрудники скорой медицинской помощи записали видео, в котором просили жителей поддержать их, и высказывались против передачи автопарка в частные руки. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ответ на запись сообщил, что власти готовы обсудить все вопросы, которые зададут медики из Нижнего Тагила.

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