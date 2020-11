Медики скорой помощи из Нижнего Тагила создали петицию против аутсорсинга

Медики из Нижнего Тагила создали петицию против передачи скорой помощи на аутсорсинг. На текущий момент ее уже поддержал 1841 человек.

28 ноября документ разместили в соцсети «ВКонтакте». В нем медики, опираясь на подобный опыт в других городах, просят поддержать водителей скорой помощи в этой ситуации. Петицию создали, для того, чтобы привлечь как можно большее внимание людей к нашей проблеме. По количеству подписавшихся будем решать вопрос, что дальше делать,сообщила TagilCity.ru автор петиции Елена Пешкова. Напомним, 27 ноября сотрудники скорой медицинской помощи записали видео, в котором просили жителей поддержать их, и высказывались против передачи автопарка в частные руки. Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в ответ на запись сообщил, что власти готовы обсудить все вопросы, которые зададут медики из Нижнего Тагила.

