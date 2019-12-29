Уголовное дело возобновлено: беглый уральский чиновник экстрадирован из Белоруссии

По их словам чиновник был возвращен на родину 27 декабря, а также сразу было возобновлено производство по его уголовному делу. Первое судебное заседание состоится 30 декабря в 11:00.

Игорь Разунин является фигурантом уголовного дела чиновников МУГИСО, которые обвиняются в совершении финансовых преступлений. Он был задержан сотрудниками ФСБ споличным во время получения взятки. Защита Разунина настаивала, что экс-чиновник деньги в руки не брал. При этом в декабре 2018 года прошел суд, после которого он подался в бега. В августе 2019 года Разунина поймали белорусские пограничники вместе с сотрудниками отдела по экономической безопасности УФСБ на границе с Украиной. После этого он был направлен в СИЗО в Гомеле.