Флешмоб с фото подростков в трусах набирает популярность в Екатеринбурге

Флешмоб с фото подростков в трусах набирает популярность в Екатеринбурге
Флешмоб с фото подростков в трусах набирает популярность в Екатеринбурге
Сегодня, 17:37ОбществоФото: 1MI
Молодежь в трусах и купальниках на морозе фотографируется для екатеринбургского молодежного паблика.

Акция, запущенная пабликом «ВКонтакте», обещает каждому сфотографировавшемуся в нижнем белье с табличкой с названием группы у новогодней елки на улице одну тысячу рублей. Тот, чью фотографию участники группы выберут лучшей, получит главный приз — 3 тысячи рублей.

Конкурс вызвал ажиотаж среди подростков и недовольство ряда взрослых жителей областного центра. Люди задаются вопросами, зачем нужен этот опасный для здоровья флешмоб, и стоит ли тысяча рублей заработанной ангины или бронхита?

Тем не менее, количество снимков в паблике продолжает расти, а его подписчики активно голосуют за участников.

Мы не ожидали от вас такого наплыва фоток, кошелек админа с такими темпами разорите,пишет руководитель группы.

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