Пандемия COVID-19 и МСП: Как власти и малый бизнес боролись с вызовами 2021 года

Со стороны федеральных властей бизнесменам, пострадавшим от ограничительных мер по коронавирусу, было предоставлено льготное кредитование под три процента годовых. В свою очередь российские банки также предоставили малым предприятиям антикризисные кредиты, согласно программе Корпорации МСП и Банка России. Общий объем выданных кредитных средств составил 27 миллиардов рублей, информирует Expert.ru.
Ранее федеральные власти пошли навстречу предпринимателям и внесли в программу ФОТ 3.0 шесть сфер МСП, наиболее пострадавших от пандемии. Данная мера поддержки была внедрена осенью нынешнего года. В Министерстве экономического развития России посчитали, что увеличение перечня претендентов на господдержку обойдется государству примерно в 20 миллиардов рублей на 2022 год. Отмечается, что получить госпомощь смогут только те бизнесмены, которые сохранят не менее 90% сотрудников.
Кроме того, в 2021 году бизнесмены получили “подушку безопасности” в виде права уплачивать страховые взносы по сниженной ставке. Также Корпорация МСП способствовала тому, что размер аванса для исполнителей госконтрактов увеличился с 30% до 50%.
Вместе с тем в декабре текущего года на обсуждение в Государственную думу был внесен законопроект с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Закон был разработан Корпорацией МСП в сотрудничестве с Минэкономразвития РФ и представителями бизнес-сообщества.
Административные барьеры стали одной из ключевых проблем для малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Он отметил, что смена руководства Корпорации МСП повлекла за собой улучшения в данном направлении.
“Александр Исаевич обозначил одной из своих ключевых задач устранение административных барьеров для МСП. Он внес это в миссию корпорации и плотно этим занимается. Что, безусловно, обнадеживает и позволяет надеяться, что наконец-то начнутся так давно ожидаемые подвижки в сторону малого и среднего бизнеса», - обратил внимание Владимир Буев.
Также «зонтичный» механизм поручительств стал в 2021 году очередной мерой поддержки для представителей малого и среднего бизнеса. Согласно поручению президента России Владимира Путина, данный инструмент был внедрен в сентябре для упрощения процесса получения займов бизнесменами. Ключевое преимущество механизма является поручительство Корпорации МСП, которое проставляется бизнесменам оперативно и одновременно с кредитом.