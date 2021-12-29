Пандемия COVID-19 и МСП: Как власти и малый бизнес боролись с вызовами 2021 года

Сферы малого и среднего предпринимательства, которые не имели возможности в сжатые сроки изменить формат своей деятельности и перейти в удаленный режим работы, больше всех пострадали от последствий пандемии. Всего под ударом оказались 17 отраслей МСП.

Со стороны федеральных властей бизнесменам, пострадавшим от ограничительных мер по коронавирусу, было предоставлено льготное кредитование под три процента годовых. В свою очередь российские банки также предоставили малым предприятиям антикризисные кредиты, согласно программе Корпорации МСП и Банка России. Общий объем выданных кредитных средств составил 27 миллиардов рублей, информирует Expert.ru. Ранее федеральные власти пошли навстречу предпринимателям и внесли в программу ФОТ 3.0 шесть сфер МСП, наиболее пострадавших от пандемии. Данная мера поддержки была внедрена осенью нынешнего года. В Министерстве экономического развития России посчитали, что увеличение перечня претендентов на господдержку обойдется государству примерно в 20 миллиардов рублей на 2022 год. Отмечается, что получить госпомощь смогут только те бизнесмены, которые сохранят не менее 90% сотрудников. Кроме того, в 2021 году бизнесмены получили “подушку безопасности” в виде права уплачивать страховые взносы по сниженной ставке. Также Корпорация МСП способствовала тому, что размер аванса для исполнителей госконтрактов увеличился с 30% до 50%. Вместе с тем в декабре текущего года на обсуждение в Государственную думу был внесен законопроект с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Закон был разработан Корпорацией МСП в сотрудничестве с Минэкономразвития РФ и представителями бизнес-сообщества. Административные барьеры стали одной из ключевых проблем для малого и среднего предпринимательства. Об этом рассказал генеральный директор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев. Он отметил, что смена руководства Корпорации МСП повлекла за собой улучшения в данном направлении. “Александр Исаевич обозначил одной из своих ключевых задач устранение административных барьеров для МСП. Он внес это в миссию корпорации и плотно этим занимается. Что, безусловно, обнадеживает и позволяет надеяться, что наконец-то начнутся так давно ожидаемые подвижки в сторону малого и среднего бизнеса», - обратил внимание Владимир Буев. Также «зонтичный» механизм поручительств стал в 2021 году очередной мерой поддержки для представителей малого и среднего бизнеса. Согласно поручению президента России Владимира Путина, данный инструмент был внедрен в сентябре для упрощения процесса получения займов бизнесменами. Ключевое преимущество механизма является поручительство Корпорации МСП, которое проставляется бизнесменам оперативно и одновременно с кредитом.

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