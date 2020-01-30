В Нижнем Тагиле за 15 миллионов рублей отремонтируют водовод к садам УВЗ

Согласно документации закупки, начальная стоимость контракта — 28,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе подавали несколько компаний: ООО «ССМУ-11», ООО «Спецстрой-7», «ЖБИ 2020», ООО «Аква-тэк» и ООО «Спецстрой-2». По решению комиссии, победителем стал «ССМУ-11», который предложил 15,8 миллиона рублей за выполнение работ.

Работы будут проходить по Восточному шоссе от ПНС-III до конца коллективного сада УВЗ № 1. Капремонт нужно сделать до 30 сентября. Гарантийный срок эксплуатации объектов — не менее двух лет со дня подписания акта о приёмке работ.