В Нижнем Тагиле за 15 миллионов рублей отремонтируют водовод к садам УВЗ
ООО «Водоканал-НТ» разместил закупку по поиску подрядчика для капитального ремонта водопровода к коллективному саду УВЗ № 1. Победителем аукциона стало ООО «ССМУ-11».
Согласно документации закупки, начальная стоимость контракта — 28,4 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе подавали несколько компаний: ООО «ССМУ-11», ООО «Спецстрой-7», «ЖБИ 2020», ООО «Аква-тэк» и ООО «Спецстрой-2». По решению комиссии, победителем стал «ССМУ-11», который предложил 15,8 миллиона рублей за выполнение работ.
Работы будут проходить по Восточному шоссе от ПНС-III до конца коллективного сада УВЗ № 1. Капремонт нужно сделать до 30 сентября. Гарантийный срок эксплуатации объектов — не менее двух лет со дня подписания акта о приёмке работ.
Напомним, ранее «Водоканал-НТ» размещало на сайте госзакупок аукцион по поиску подрядчика на поставку жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на трех гидроузлах Нижнего Тагила. Начальная стоимость контракта — 30,5 миллиона рублей.