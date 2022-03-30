Аксёнова: Профилактика туберкулеза среди детей стала для России приоритетной

В российской столице состоялась пресс-конференция «Туберкулез сегодня: достижения и угрозы». Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Событие собрало ведущих медицинских экспертов, были обсуждены вопросы профилактики и лечения болезни.

Президент Российского общества фтизиатров и главный внештатный фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева отметила, что за последние пять лет случаи заболевания туберкулезом уменьшились на 42%, а смертность от этой болезни — на 30%. Россия больше не входит в составленный ВОЗ список с высоким бременем туберкулеза. В мире ситуация несколько хуже: вышеуказанные показатели составляют 9,2% и 11% соответственно. Васильева подчеркивает, что большую роль в этом успехе стоит отвести новым технологиям борьбы с туберкулезом. При этом речь не столько о зарубежных инновациях, сколько о российских. РФ стала одним из лидеров по внедрению новых технологий в лечении туберкулеза в мире. «Сейчас мы достигли исторического минимума и по заболеваемости, и по смертности благодаря тому, что в России функционирует четко организованная противотуберкулезная служба. Такой службы нет больше ни в одной стране. В последние годы мы пересмотрели подходы к диагностике и лечению: появились новые, более быстрые и точные технологии выявления туберкулеза, в том числе лекарственно устойчивого. Наши ученые создали новые диагностические тесты, которые позволяют врачам в считаные часы определять правильное лечение. В России применяются и хирургические технологии, и эндоскопические, и патогенетическое лечение, которого нет в других странах. У нас высококвалифицированный персонал и стационары, которые обладают всем необходимым оборудованием для выполнения самых сложных операций», — сказала она. Фото: автор Владимир Трефилов Однако у специалистов все еще остаются нерешенные проблемы. Ведь существуют устойчивые к медикаментам формы болезни, есть туберкулез, осложненный ВИЧ-инфекцией. Эпидемия COVID-19 внесла свою лепту: по всему миру снизилось выявление туберкулеза. А ведь эти пациенты в зоне риска из-за пониженного иммунитета. «В 2020 году был период снижения охвата по профилактическим мероприятиям, но мы уже находимся на стадии восстановления. Особенно радует, что детское население под контролем: 88% детей прошли скрининговые осмотры», — сообщила Ирина Васильева. Главный внештатный детский фтизиатр Минздрава РФ Валентина Аксёнова также выступила перед собравшимися, рассказав, какая ситуация наблюдается в сфере лечения детского туберкулеза. «В мире более 1 млн детей ежегодно заболевают туберкулезом, около 233 тысяч детей умирают. Как правило, это дети младше пяти лет. У нас в стране совершенно другая ситуация: приоритетом стала профилактика, и в последние 10-15 лет ежегодно снижается заболеваемость туберкулезом у детей. За 2021 год в России умерли от туберкулеза только три ребенка», — указала Валентина Аксёнова. Фото: автор Владимир Трефилов По словам Аксёновой, приоритетом в вопросе профилактики детского туберкулеза остается вакцинация. В России на сегодняшний день более 200 тысяч детей получают превентивное лечение от этой болезни. Также очень важно вакцинировать новорожденных, чтобы снизить заболеваемость. С 2017 года в России существует специальная система, позволяющая выявить заболевание на ранней стадии. Так, с 7 лет детей обследуют с применением пробы Манту. С 8 лет и старше — с применением пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (диаскинтест). Последний способ помогает определить не только активную форму туберкулеза у детей, но и скрытую. Если кожные пробы противопоказаны, то применяются лабораторные тесты по методике ELISPOT. Помимо детей, в группе риска — люди, отбывающие тюремный срок. На их долю приходится около 7% больных туберкулезом. Как отметил врио начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Константин Масников, ведомство курирует работу 69 медсанчастей для лечения заключенных. Всего в учреждениях ФСИН содержатся около 9,8 тысячи заключенных с туберкулезом — в 2021 году количество больных сократилось на 14,9%. Также в ходе мероприятия выступили главврач Забайкальского краевого фтизиопульмонологического центра Павел Фадеев, заместитель главного врача астраханского областного противотуберкулезного диспансера Елена Вирина и директор Ярославской областной клинической туберкулезной больницы Анна Виноградова. В своих выступлениях они затронули такие вопросы, как внедрение новых медицинских технологий, выявление туберкулеза среди мигрантов и противодействие антипрививочному движению. Фото: автор Владимир Трефилов Гости пресс-конференции согласились с тем, что врачи в России обладают всеми возможностями для эффективной борьбы с туберкулезом, а противотуберкулезные препараты производят в России, в том числе базовый препарат для лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза — бедаквилин.

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