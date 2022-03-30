Пугавший знакомого полицией под Нижним Тагилом оказался на скамье подсудимых

Пугавший знакомого полицией под Нижним Тагилом оказался на скамье подсудимых
Пугавший знакомого полицией под Нижним Тагилом оказался на скамье подсудимых
Сегодня, 17:48ОбществоФото: pixabay.com
Житель села Лая под Нижним Тагилом, угрожавший сообщить в полицию о том, что знакомый ездит без прав и вымогавший у него деньги, предстанет перед судом.

23-летний житель села Лая Пригородного района обманул знакомого, чтобы выманить у него деньги.

Молодой человек знал, что односельчанин управляет автомобилем, не имея водительских прав. Он заявил, что у него есть связи в полиции, и он может сообщить о данном правонарушении.

Парень добавил, что за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей готов этого не делать.

Водитель отечественного авто поверил угрозам и передал знакомому требуемую сумму.

Через некоторое время, вдохновившись легким заработком, молодой человек решил обмануть мать мужчины. Он рассказал ей ту же историю, после чего женщина передала ему 5 тысяч рублей.

Мать и сын обратились в полицию после того, как общий знакомый рассказал, что молодой человек никогда не работал в полиции, и не имеет там никаких связей.

На парня завели уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия он полностью признал вину и возместил причиненный им ущерб.

Уголовное дело передано в суд. Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Пригород
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