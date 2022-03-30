Пугавший знакомого полицией под Нижним Тагилом оказался на скамье подсудимых

Житель села Лая под Нижним Тагилом, угрожавший сообщить в полицию о том, что знакомый ездит без прав и вымогавший у него деньги, предстанет перед судом.

23-летний житель села Лая Пригородного района обманул знакомого, чтобы выманить у него деньги. Молодой человек знал, что односельчанин управляет автомобилем, не имея водительских прав. Он заявил, что у него есть связи в полиции, и он может сообщить о данном правонарушении. Парень добавил, что за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей готов этого не делать. Водитель отечественного авто поверил угрозам и передал знакомому требуемую сумму. Через некоторое время, вдохновившись легким заработком, молодой человек решил обмануть мать мужчины. Он рассказал ей ту же историю, после чего женщина передала ему 5 тысяч рублей. Мать и сын обратились в полицию после того, как общий знакомый рассказал, что молодой человек никогда не работал в полиции, и не имеет там никаких связей. На парня завели уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия он полностью признал вину и возместил причиненный им ущерб. Уголовное дело передано в суд. Молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

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