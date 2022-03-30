Свердловчанам объяснили начисление платы за услуги ЖКХ при проживании в другом месте

Жителям Свердловской области объяснили, почему им начисляется плата за услуги ЖКХ даже если они больше не проживают в указанной квартире.

Бывшая жительница региона, переехавшая в Краснодарский край, обратилась к регоператору с просьбой разъяснить, почему за коммунальную услугу по вывозу ТКО продолжает начисляться плата. В пресс-службе компании «Рифей» объяснили, что информировать о смене собственников или места жительства гражданин должен самостоятельно. Для этого в течение пяти дней с момента изменений должно быть направлено заявление с подтверждающими документами. Обновление данных осуществляется в заявительном порядке. Поэтому, если человек переехал, родился ребенок, кто-то уехал работать вахтой или учиться в другой город, то регоператор должен быть об этом проинформирован, уточнили в пресс-службе. В таком случае начисления будут осуществляться с учетом новой информации. Для изменений по лицевому счету нужно обратиться в Региональный информационный центр. Сегодня для этого не обязательно идти в офис компании, все документы можно подать через электронную приемную на сайте РИЦ, рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Также на официальном сайте можно узнать подробности по начислениям. Для этого нужно зарегистрировать личный кабинет.

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