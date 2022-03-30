TagilCity.ru вновь стал самым цитируемым изданием Нижнего Тагила в 2021 году

Самым цитируемым изданием Нижнего Тагила по итогам 2021 года снова стало TagilCity.ru. В рейтинге СМИ Свердловской области от «Медиалогии» издание сохранило шестую строчку.

Индекс цитируемости составил 250 пунктов. Это на 29 больше, чем в 2020 году. На первом месте располагается Ura.ru с индексом более 9 тысяч единиц. Второе место занял Znak.com с показателем в 2,5 тысячи. Третье место досталось E1.ru. Его индекс цитируемости составил более 1,4 тысячи единиц. На четвертое место вышло издание «КП-Екатеринбург». В 2021 году СМИ поднялось на 4 пункта, получив индекс равный 320 единицам. Пятое место досталось «Европейско-азиатским новостям». У него 300 единиц. Фото: Медиалогия Напомним, по итогам 1, 2 и 3 квартала издание TagilCity.ru оставалось самым цитируемым СМИ Нижнего Тагила.

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