За два года в Нижнем Тагиле стало больше «люксовых» машин почти в два раза

На 40% больше дорогостоящих автомобилей поставили на учет в налоговую жители Нижнего Тагила и ГГО. Данные приводятся ведомством в сравнении 2018 и 2020 годов.

277 автомобилей класса «люкс» зарегистрированы на 262 собственника из Нижнего Тагила и ГГО. За эти «агрегаты» стоимостью выше трех миллионов рублей владельцы платят так называемый налог на роскошь, пишут «Все новости» со ссылкой на ФНС № 16. Ведомство сообщает об автомобилях, которые числились на территории Нижнего Тагила, Верхней и Нижней Салды, Горноуральского округа и ЗАТО Свободный в 2020 году. Данные по предыдущему году будут только летом 2022 года. По сравнению с 2018 годом дорогостоящих машин у тагильчан стало больше на 40% — два года назад в ФНС № 16 числилось всего 169 автомобилей класса «люкс». Самыми популярными и нередко встречающимися на дорогах Нижнего Тагила и ГГО стали транспортные средства марок BMW X5, BMW 6, Audi Q6, Audi Q8, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado. Среди редких и наиболее дорогостоящих оказались Bentley Bentayga (стоимость колеблется от 12 до 50 миллионов рублей), Mercedes-Benz Gelendwagen AMG 63 (6,5-50 миллионов рублей), Porsche Panamera (2,5-35 миллионов) и Ferrari 812 Superfast (от 27 миллионов рублей). В итоге за 2020 год владельцы «люксовых» автомобилей заплатили в совокупности почти 5,7 миллиона рублей налоговых сборов. При этом общая задолженность составила 166 тысяч рублей. Напомним, большинство «люксовых» марок автомобилей ушли с российского рынка из-за спецоперации войск РФ на Украине. Часть машин среднего класса оказалась под западными санкциями. Полицейским Екатеринбурга запретили ездить на иномарках из-за санкций

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