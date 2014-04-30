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От тагильчан зависит, какие территории вблизи города станут Особой охраняемой зоной – решайте!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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От тагильчан зависит, какие территории вблизи города станут Особой охраняемой зоной – решайте!

30 апреля 2014, 18:00Общество
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