От тагильчан зависит, какие территории вблизи города станут Особой охраняемой зоной – решайте!
У тагильчан появилась возможность решить, какие территории вблизи Нижнего Тагила станут ООПТ – особой охраняемой природной зоной. Общественным деятелям «Экоправо» удалось получить положительный ответ на создание ООПТ, правда, с одним условием – общая площадь территории не должна превышать 1000 Га.
Пожалуй, только это может спасти и Юрьев Камень, и богатые леса Уральца, и другие по-настоящему исторически ценные места от разработок, полагают активисты. Напомним, в местечке Юрьев Камень хотят строить щебеночный завод, а близ Уральца собираются добывать платину.
Итак, тагильчане могут скачать полноформатный размер карты и внимательно посмотреть, какие территории стоит выделить в ООПТ. Так, выбирать местность можно в рамках зоны, обозначенной зеленым. При этом части карты, выделенные красным, уже являются охраняемыми природными территориями. Среди них:
Общая площадь «зеленой» территории, конечно, превышает заявленную в условиях, поэтому придется делать выбор. Вы можете отписаться в комментариях к публикации, какую именно зону стоит защитить, а также выслать решение на адрес руководителя «Экоправо» Андрея Волегова: volega-arei@mail.ru. В качестве примера: «Река Межевая утка, потому что…».
Добавим, особая охраняемая природная территория – это и особые правила ее пользования. С одной стороны, решается ряд задач:
Однако не стоит забывать, что на всей территории ООПТ запрещается:
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