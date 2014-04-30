От тагильчан зависит, какие территории вблизи города станут Особой охраняемой зоной – решайте!

Пожалуй, только это может спасти и Юрьев Камень, и богатые леса Уральца, и другие по-настоящему исторически ценные места от разработок, полагают активисты. Напомним, в местечке Юрьев Камень хотят строить щебеночный завод, а близ Уральца собираются добывать платину.

Итак, тагильчане могут скачать полноформатный размер карты и внимательно посмотреть, какие территории стоит выделить в ООПТ. Так, выбирать местность можно в рамках зоны, обозначенной зеленым. При этом части карты, выделенные красным, уже являются охраняемыми природными территориями. Среди них:

Общая площадь «зеленой» территории, конечно, превышает заявленную в условиях, поэтому придется делать выбор. Вы можете отписаться в комментариях к публикации, какую именно зону стоит защитить, а также выслать решение на адрес руководителя «Экоправо» Андрея Волегова: volega-arei@mail.ru. В качестве примера: «Река Межевая утка, потому что…».

Добавим, особая охраняемая природная территория – это и особые правила ее пользования. С одной стороны, решается ряд задач:

Однако не стоит забывать, что на всей территории ООПТ запрещается: