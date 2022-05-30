Препарат фармкомпании "Промомед" улучшает состояние легких у 9 из 10 пациентов

Клинические исследования доказали, что эффективность зарегистрированного в России препарата “Арепливир”, прямое противовирусное действие которого связано с применением фавипиравира, при коронавирусе составляет свыше 90 процентов. У такой части пациентов он может подавлять инфекцию, которая вызвана SARS-CoV-2.

Как сообщает newizv.ru, в ходе клинических испытаний удалось доказать, что с помощью фавипиравира при коронавирусе SARS-CoV-2 время до того, как пойдут на улучшение клинические симптомы, в среднем на четыре дня меньше, чем при применении стандартной терапии. Помимо этого, применение данного препарата улучшает состояние легких, что подтверждено данными компьютерной томографии (КТ). Доказано, что препарат, который разработала фармкомпания “Промомед”, не только может подавлять вирус более чем у 90 процентов больных, но они еще и быстрее идут на поправку. Если начать своевременное лечение фавипиравиром (“Арепливир”), вероятность выздороветь ощутимо выше. Временные методические рекомендации Минздрава РФ, в которых говорится о профилактике, диагностике и лечении новой коронавирусной инфекции (15-я версия), свидетельствуют о том, что раннюю и эффективную этиотропную терапию фавипиравиром уже при амбулаторном лечении нужно считать приоритетной, что способствует предотвращению тяжелых форм заболевания. При пандемии, если пациент страдает коморбидными заболеваниями и при этом у него клиническая картина, которая характерна для коронавируса и ОРВИ, но ПЦР-тест отрицательный, назначение фавипиравира (“Арепливира”) считается обоснованным. Это снизит риски превращения заболевания в более тяжелую форму и вероятность того, что разовьется постковидный синдром. “Арепливир” хорошо переносим, о чем свидетельствуют клинико-лабораторные критерии. В ходе исследований пациенты хорошо переносили препарат, а побочные эффекты имели легкий характер и не требовали коррекции курса или отмены применения лекарства. Благодаря “Арепливиру” снижается нагрузка на систему здравоохранения, он перспективен с точки зрения лечения широкого спектра ОРВИ, вызванных РНК-вирусами, в том числе гриппа.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter