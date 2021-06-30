Владимир Путин: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию!»

Как отметил глава государства, в законе 1998 года говорится об имунной защите населения — это общенациональный календарь прививок, который является обязательным. Вместе с тем есть вторая составляющая, когда есть эпидемия, то в некоторых регионах по рекомендации главных санитарных врачей главы могут вводить обязательную вакцинацию граждан.
Были предложения внести вакцинацию от коронавируса в этот календарь, но депутаты Госдумы не поддержали эту идею. В случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии, в отдельный районах РФ и по рекомендациям санитарных врачей, руководители регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан из групп риска. Никакой неразберихи в России здесь нет, заявил Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что все данный момент действия в регионах направлены на то чтобы не допустить локдауна.
Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только за счет вакцинации, считает Путин.
По его словам, ВОЗ обычно рекомендует вакцинироваться раз в год, но в случае пика — раз в пол года. Примерно 10% заболевают после прививки, но это проходит легко и без осложнений, отметил президент.
Он рассказал, что сам привился вакциной «Спутник V». Многие его близкие переболели уже после вакцинации, без тяжелых симптомов и последствий». При этом президент считает, что вакцинация имеет смысл.
Напомним, 30 июня проходит прямая линия с президент России Владимир Путин, в ходе которой он отвечает на вопросы жителей. Их россияне присылают по телефонам и онлайн.