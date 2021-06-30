Владимир Путин: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию!»

Были предложения внести вакцинацию от коронавируса в этот календарь, но депутаты Госдумы не поддержали эту идею. В случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии, в отдельный районах РФ и по рекомендациям санитарных врачей, руководители регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан из групп риска. Никакой неразберихи в России здесь нет, заявил Владимир Путин.