Владимир Путин: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию!»

Владимир Путин: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию!»
Владимир Путин: «Я не поддерживаю обязательную вакцинацию!»
Сегодня, 14:32ОбществоФото: Скриншот онлайн-трансляции
Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию в ходе «прямой линии» с населением.

Как отметил глава государства, в законе 1998 года говорится об имунной защите населения — это общенациональный календарь прививок, который является обязательным. Вместе с тем есть вторая составляющая, когда есть эпидемия, то в некоторых регионах по рекомендации главных санитарных врачей главы могут вводить обязательную вакцинацию граждан.

Были предложения внести вакцинацию от коронавируса в этот календарь, но депутаты Госдумы не поддержали эту идею. В случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии, в отдельный районах РФ и по рекомендациям санитарных врачей, руководители регионов могут вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан из групп риска. Никакой неразберихи в России здесь нет, заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что все данный момент действия в регионах направлены на то чтобы не допустить локдауна.

Предотвратить дальнейшее распространение эпидемии можно только за счет вакцинации, считает Путин.

По его словам, ВОЗ обычно рекомендует вакцинироваться раз в год, но в случае пика — раз в пол года. Примерно 10% заболевают после прививки, но это проходит легко и без осложнений, отметил президент.

Он рассказал, что сам привился вакциной «Спутник V». Многие его близкие переболели уже после вакцинации, без тяжелых симптомов и последствий». При этом президент считает, что вакцинация имеет смысл.

Напомним, 30 июня проходит прямая линия с президент России Владимир Путин, в ходе которой он отвечает на вопросы жителей. Их россияне присылают по телефонам и онлайн.

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