Комиссия конкурса «Лучший двор, дом, подъезд» начала объезд в Нижнем Тагиле

В состав конкурсной комиссии входят более 10 человек, среди них: Пинаев В. Ю., временно исполняющий обязанности Главы Администрации города, председатель комиссии, Копысов Е.В., начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, заместитель председателя комиссии, Белая Ю. В., главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, секретарь комиссии.