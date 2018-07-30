Комиссия конкурса «Лучший двор, дом, подъезд» начала объезд в Нижнем Тагиле

30 июля 2018 года в 9:00 в Нижнем Тагиле начался объезд претендентов на звание «Лучший двор, дом, подъезд».
В состав конкурсной комиссии входят более 10 человек, среди них: Пинаев В. Ю., временно исполняющий обязанности Главы Администрации города, председатель комиссии, Копысов Е.В., начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, заместитель председателя комиссии, Белая Ю. В., главный специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда Управления жилищного и коммунального хозяйства Администрации города, секретарь комиссии.
На звание «Лучший двор» заявку подали дома по адресам: 9 января, 2, Зари, 11, 13, Максарева, 9, Алтайская, 33, Уральский проспект, 34, 34а, 89, Черноисточинское шоссе, 89, Красноармейская, 80, Верхняя Черепановых, 19а, 21а, 23а, 27а, 31а, 33а.
На звание «Лучший дом» претендуют»: 9 января, 2, Зари, 13, Максарева, 9, Алтайская, 33, Азовская, 3, Уральский проспект, 81, Удовенко, 10, Черноисточинское шоссе, 19а, Красноармейская, 80, Нижняя Черепановых, 19.
На «Лучший подъезд» заявились: Зари, 13 (п. 1, 6), Максарева, 9 (п. 3, 4, 5), Алтайская, 33 (п. 7, 8, 9), Горошникова, 78 (п. 3), Уральский проспект, 34а (п. 3), Уральский проспект, 81 (п. 1), Черноисточинское шоссе, 19а (п. 3), Нижняя Черепановых, 19 (п. 1, 2, 3), Попова, 19 (п. 7).