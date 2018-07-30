Правительство области поддержит Нижний Тагил при реставрации пустующих зданий

30 июля в Нижний Тагил прибыл и.о. министра управления госимуществом Свердловской области Сергей Зырянов. На повестке дня первой стояла встреча с руководством города.

Вместе с Владиславом Пинаевым региональный министр обсудил насущные вопросы взаимодействия центра области и города — предоставление земельных участков многодетным семьям и кадастровая оценка земель. По итогам обсуждений Владислав Пинаев отметил, что существующие в Нижнем Тагиле проблемы с имуществом, находящемся в ведении региона, являются системными, встречаются в других субъектах и могут быть решены только в результате длительной совместной работы.

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