В Екатеринбурге оштрафовали 609 любителей парковки на газонах

Число штрафов за месяц увеличилось на 216. В мае выписали 393 штрафов, а в апреле — 45.

Больше всего нарушителей выявили в Кировском и Ленинском районах, где выписали 149 и 132 штрафа. Реже всего автомобилисты паркуются на газонах в Орджоникидзевском и Чкаловском районах.