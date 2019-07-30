В Екатеринбурге оштрафовали 609 любителей парковки на газонах
Сегодня, 19:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге за июнь оштрафовали 609 водителей, которые припарковали автомобиль на газоне, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Число штрафов за месяц увеличилось на 216. В мае выписали 393 штрафов, а в апреле — 45.
Больше всего нарушителей выявили в Кировском и Ленинском районах, где выписали 149 и 132 штрафа. Реже всего автомобилисты паркуются на газонах в Орджоникидзевском и Чкаловском районах.
Напомним, что закон о штрафах за парковку на газонах вступил в силу с января 2019 года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей