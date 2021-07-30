Сбербанк заблокировал карты тагильчанки после попытки взять кредит

Жительница Нижнего Тагила по имени Юлия попыталась оформить заявку на кредит в мобильном приложении Сбербанка. Однако после этого все карты девушки оказались заблокированы.

Оформить кредит Юлия решила после того, как Сбербанк прислал ей сообщение с кредитным предложением. Для этого девушка подала заявку онлайн. Но через время с удивлением обнаружила, что доступ в мобильное приложение банка заблокирован. Видимо, они решили, что это не типичное для меня поведение (вау, это кредит!), и меня окрутили мошенники. И заблокировали мне доступ в приложение, написав, что надо позвонить на номер 900, рассказала Юлия редакции TagilCity.ru. Тагильчанка перезвонила на короткий номер банка, однако оператор ей ответила, что не может решить этот вопрос и обещала перезвонить. Через некоторое время Юлии пришло сообщение, что банк не смог до нее дозвониться и все ее карты заблокированы. Сообщение от банка Девушка перезвонила еще раз. Оператор ей ответила, что причина блокировки в возможных мошеннических действиях. Но подробности сообщать не стала, предложив Юлии прийти в отделение банка и перевыпустить карты. Странно, что карты нельзя разблокировать кодовым словом. И в целом странно, что банк по своему усмотрению решает создать клиенту головняк. Понятно, что мошенники и все такое. Но получается, что миллионы мошенники выводят запросто, а рядовой гражданин аж карту перевыпустить должен просто, потому что им показалось,поделилась мнением Юлия. В пресс-службе Сбербанка редакции TagilCity.ru пояснили, что банк действительно может приостановить операции по картам и заблокировать доступ к мобильному приложению, если видит подозрительные операции от имени клиента. В случае, если это произошло, то клиенту необходимо позвонить в контактный центр Сбербанка по номеру 900 или обратиться в ближайший офис. Разблокировать карту самостоятельно можно в Сбербанк Онлайн в том случае, если блокировка была совершена самим клиентом. Если карту заблокировал банк, то клиенту приходит сообщение о том, какие действия он должен предпринять дальше,сообщили в пресс-службе банка. Однако Юлия считает, что подобные блокировки от банка лишь доставляют неудобства клиентам: По сути, я откликнулась на предложение банка и от этого предложения пострадала. Я не могу снять деньги, мне надо потратить время, чтобы сходить в банк и перевыпустить карты. А если деньги на счету — это мое единственное средство к существованию? Ну, конечно нет, но вдруг? Напомним, в июле этого года 46-летний житель Нижнего Тагила перевел мошенникам более миллиона рублей, оформив для этого кредиты в банках. Более миллиона рублей перечислил мошенникам житель Нижнего Тагила

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